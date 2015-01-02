​Президент Турции встретится с Рональдо, Фигу и Зиданом

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Легендарные футболисты Рональдо, Зинеддин Зидан и Луиш Фигу приедут в Турцию по случаю открытия нового стадиона в городе Конья.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Sabah", подготовку к открытию осуществляет муниципалитет г.Конья. Церемонию открытия стадиона, вместимость которого 42 484 человек, будет транслировать популярный телеканал "Eurosport". В матче, который состоится при открытии стадиона, первый удар по мячу нанесут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр страны Ахмед Давутоглу. Ожидается что, среди гостей будет и президент УЕФА Мишель Платини.