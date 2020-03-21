​Президент Сербии пригрозил арестом футболисту "Реала"

Сербские власти раскритиковали поведение нападающего "Реала" Луки Йовича, который вернулся в страну, проигнорировав необходимость двухнедельного карантина в Мадриде из-за эпидемии коронавируса.

Об этом Report передает со ссылкой на Marca.

«К сожалению, есть негативные примеры, которые подают наши футбольные звёзды. Они зарабатывают миллионы и игнорируют обязательные приказы о самоизоляции по возвращении домой», — цитирует издание слова премьер-министра Сербии Аны Брнабич.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил футболиста, что его могут задержать в случае нарушения карантина.

"Если (Вучич) выйдет из своей квартиры, его арестуют. Думаю, он сожалеет о содеянном, но я дам ему понять, что жизнь наших граждан важнее, чем его миллионы", — сказал глава государства.

Йович заявил, что не знал о строгих правилах карантина, установленных в Сербии. "Очень жаль, что некоторые люди не выполнили свою работу и не дали мне правильные инструкции, как действовать во время карантина", — сказал футболист.

Йович извинился перед болельщиками за нарушение правил карантина. Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Йович разозлил болельщиков Сербии решением вернуться в страну, проигнорировав необходимость двухнедельного карантина в Мадриде из-за эпидемии коронавируса.