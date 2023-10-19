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Президент "Сабаха" избран председателем Комитета клубов

Президент "Сабаха" избран председателем Комитета клубов Сегодня в административном здании АФФА состоялось очередное заседание Комитета клубов.
Футбол
19 октября 2023 г. 18:28
Президент Сабаха избран председателем Комитета клубов

Сегодня в административном здании АФФА состоялось очередное заседание Комитета клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, в заседании приняли участие генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев, президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов и представители клубов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана.

В соответствии с положением Комитета клубов, были проведены выборы на должность председателя. Президент клуба ”Сабах" Максуд Адыгезалов большинством голосов был избран председателем Комитета клубов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Sabah"ın prezidenti Klublar Komitəsinin sədri seçilib

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