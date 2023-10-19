Президент "Сабаха" избран председателем Комитета клубов

Сегодня в административном здании АФФА состоялось очередное заседание Комитета клубов.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, в заседании приняли участие генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев, президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов и представители клубов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана.
В соответствии с положением Комитета клубов, были проведены выборы на должность председателя. Президент клуба ”Сабах" Максуд Адыгезалов большинством голосов был избран председателем Комитета клубов.