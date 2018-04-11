Президент "Ромы" сравнил одержанные над "Карабахом" и "Барселоной" победы

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Это - самая прекрасная победа, фантастическая ночь".

Как сообщает Report, об этом президент клуба "Рома" Джеймс Палотта заявил после победы над испанским клубом “Барселона” со счетом 3:0 в полуфинале Лиги Чемпионов.

По словам Дж.Палотта, его подопечные полностью доминировали на встрече:

"Мы сделали невозможное. В первой встрече нам не повезло. В этот раз мы выместили обиду после поражения со счетом 1:4. Мы обрадовались голу, забитому Перотти в ворота "Карабаха" в последней встрече группового этапа. Однако нынешняя наша радость плещет через край. Нынешнее достижение "Ромы" незабываемо".

Напомним, что на групповом этапе "Рома" одержала в Баку победу над "Карабахом" со счетом 2:1, а на встрече в столице Италии победив со счетом 1:0.