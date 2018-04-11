 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент "Ромы" сравнил одержанные над "Карабахом" и "Барселоной" победы

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Это - самая прекрасная победа, фантастическая ночь".

    Как сообщает Report, об этом президент клуба "Рома" Джеймс Палотта заявил после победы над испанским клубом “Барселона” со счетом 3:0 в полуфинале Лиги Чемпионов.

    По словам Дж.Палотта, его подопечные полностью доминировали на встрече:

    "Мы сделали невозможное. В первой встрече нам не повезло. В этот раз мы выместили обиду после поражения со счетом 1:4. Мы обрадовались голу, забитому Перотти в ворота "Карабаха" в последней встрече группового этапа. Однако нынешняя наша радость плещет через край. Нынешнее достижение "Ромы" незабываемо".

    Напомним, что на групповом этапе "Рома" одержала в Баку победу над "Карабахом" со счетом 2:1, а на встрече в столице Италии победив со счетом 1:0.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi