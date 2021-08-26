Президент "Реала": В ПСЖ грубо ответили на предложение по Мбаппе

Президент "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что мадридский клуб делал предложение «Пари Сен-Жермен» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

Президент "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что мадридский клуб делал предложение «Пари Сен-Жермен» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом написал в своем Twitter комментатор Хосе Мануэль Морено.

"В ПСЖ уже дали ответ, и это было грубо", - сказал Перес.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо сказал, что клуб не станет препятствовать уходу Килиана Мбаппе в "Реал Мадрид", если поступит достойное предложение о трансфере.

Ранее сообщалось, что "Реал" обратился к "Пари Сен-Жермен" с официальным запросом по поводу трансфера нападающего Килиана Мбаппе. "Сливочные" готовы выплатить за форварда сборной Франции 160 млн евро.

Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года.