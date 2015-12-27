​Президент "Реала" предложил контракт Моуринью

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент «Реала» Флорентино Перес предложил контракт бывшему главному тренеру «Челси» Жозе Моуринью.

Как передает Report со ссылкой на The Sunday Times, руководство «сливочных» хочет, чтобы португальский специалист немедленно сменил на посту Рафаэля Бенитеса, утратившего доверие со стороны администрации столичного клуба.

Однако Моуринью пока не готов принять это предложение, потому что хочет возглавить «Манчестер Юнайтед». Португальский специалист ждет разрешения ситуации с Луи ван Галом, который может быть уволен в ближайшее время из-за неудачного выступления манкунианцев в последних матчах. Также появилась информация о том, что он готов стать главным тренером сборной Англии после чемпионата Европы 2016 года во Франции.

Моуриньо был уволен из «Челси» 17 декабря.