Президент "Реала" исключил возвращение Роналду

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможном возвращении Криштиану Роналду в мадридский клуб.
Как сообщает Report со ссылкой на издание El Chiringuito, по словам 74-летнего специалиста, португальский нападающий не вернется в "Реал".
"В этом нет смысла, у него контракт с "Ювентусом", - цитирует Переса El Chiringuito.
Напомним, что контракт Роналду с итальянским клубом истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне 36-летний форвард "Ювентуса" забил 32 гола и сделал 5 результативных передач во всех турнирах.