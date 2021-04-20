Президент "Реала" исключил возвращение Роналду

Контракт Роналду с итальянским клубом истекает летом 2022 года

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможном возвращении Криштиану Роналду в мадридский клуб.

Как сообщает Report со ссылкой на издание El Chiringuito, по словам 74-летнего специалиста, португальский нападающий не вернется в "Реал".

"В этом нет смысла, у него контракт с "Ювентусом", - цитирует Переса El Chiringuito.

Напомним, что контракт Роналду с итальянским клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне 36-летний форвард "Ювентуса" забил 32 гола и сделал 5 результативных передач во всех турнирах.