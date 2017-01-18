Президент "Реал Мадрида" преподнес в подарок премьер-министру Грузии форму

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом крупной испанской строительной компании и главой клуба "Реал Мадрид" Флорентино Пересом.

Как сообщает Report, встреча прошла в рамках визита официального представителя правительства в Мадрид.

Ф.Перес вручил Г.Квирикашвили футболку под номером 1 с его именем. Премьер-министр ознакомил президента клуба с состоящим из 4 пунктов планом, предусматривающим инфраструктурные проекты грузинского правительства. Ф.Перес поинтересовался текущими и плановыми инфраструктурными проектами. Он заявил о желании участвовать в проекте строительства глубоководного порта Анаклия.

Отметим, что с 17 января Г.Квирикашвили находится с визитом в Испании.