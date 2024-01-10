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Президент ПСЖ: У нас джентльменское соглашение с Мбаппе по поводу контракта

Президент ПСЖ: У нас джентльменское соглашение с Мбаппе по поводу контракта Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о договоренности с нападающим команды Килианом Мбаппе о продлении контракта по окончании текущего сезона. Напомним, соглашение форварда с парижанами истекает в конце июня этого года.
Футбол
10 января 2024 г. 02:39
Президент ПСЖ: У нас джентльменское соглашение с Мбаппе по поводу контракта

Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о договоренности с нападающим команды Килианом Мбаппе о продлении контракта по окончании текущего сезона. Напомним, соглашение форварда с парижанами истекает в конце июня этого года.

Об этом передает Report со ссылкой на RMC Sport.

"Килиан - не только отличный футболист, но и хороший человек. Как он и заявил ранее, у него есть со мной определенная договоренность.

Все детали и нюансы останутся исключительно между нами, я не хочу их раскрывать. Но соглашение действительно существует. Оно носит больше джентльменский характер и не связано с деньгами. На мой взгляд, это весомее, нежели просто подписанный документ", - отметил Аль-Хелаифи.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В текущем сезоне форвард провёл за парижан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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