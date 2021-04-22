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Президент ПСЖ стал главой Ассоциации европейских клубов

Президент ПСЖ стал главой Ассоциации европейских клубов Президент футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи назначен на пост президента Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).
Футбол
22 апреля 2021 г. 02:38
Президент ПСЖ стал главой Ассоциации европейских клубов
Нассер Аль-Хелаифи

Президент футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи назначен на пост президента Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба организации.

На этом посту катарский функционер заменил президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, объявившего о сложении полномочий в воскресенье. "Ювентус" вошел в число 12 клубов, объявивших о создании Суперлиги. После критики со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) девять из двенадцати клубов объявили о выходе из Суперлиги.

"Для меня большая честь быть назначенным моими коллегами - членами исполкома ECA. Лидерство, целостность и сплоченность нашей организации никогда не требовались больше, чем в этот поворотный момент в европейском футболе. Я заявлю о своей безоговорочной приверженности всему футбольному сообществу: то есть всем клубам ECA из всех европейских стран, а также болельщикам и сообществам, которые они представляют", - сказал Аль-Хелаифи.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Klubları Assosiasiyasına yeni rəhbər seçildi

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