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Президент ПСЖ ответил на критику Месси после его ухода из клуба

Президент ПСЖ ответил на критику Месси после его ухода из клуба Президент футбольного клуба "Пари Сен‑Жермен" Нассер Аль-Хелаифи выразил сожаление по поводу заявлений аргентинского форварда Лионеля Месси в адрес французской команды после ухода в американский "Интер Майами".
Футбол
10 января 2024 г. 08:58
Президент ПСЖ ответил на критику Месси после его ухода из клуба

Президент футбольного клуба "Пари СенЖермен" Нассер Аль-Хелаифи выразил сожаление по поводу заявлений аргентинского форварда Лионеля Месси в адрес французской команды после ухода в американский "Интер Майами".

Как передает Report, об этом сообщает RMC Sport.

"Испытываю к нему большое уважение, но если ктото плохо отзывается о ПСЖ, это нехорошо, это не то, что можно назвать уважением. Он не плохой человек, но мне это не нравится. Я хочу, чтобы ктолибо говорил о клубе, когда является его игроком. Не после ухода… Это не наш стиль.

Месси - лучший игрок в истории. Ему было нелегко прийти сюда после многих лет в "Барселоне". Там все было сделано для него. Здесь играет Килиан (Мбаппе) и были другие игроки, такие как Неймар", - заявил глава клуба.

По окончании прошлого сезона Месси покинул ПСЖ и подписал контракт с командой MLS. В июне 36-летний нападающий заявил, что два проведенных в парижской команде года получились для него сложными.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в MLS пауза перед стартом сезона.

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Версия на английском языке PSG chief responds to Messi's criticism after his departure
Версия на азербайджанском языке PSJ-nin prezidenti: Messi pis insan deyil, amma dedikləri xoşuma gəlmir

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