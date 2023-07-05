Президент ПСЖ: Мбаппе не может уйти бесплатно

Форвард клуба Килиан Мбаппе не может уйти бесплатно из команды.

Форвард клуба Килиан Мбаппе не может уйти бесплатно из команды.

Как передает Report со ссылкой на RMC, об этом заявил президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи.

"Не хочу каждый раз повторять: мы хотим, чтобы Килиан остался в нашей команде. Однако если сам Килиан хочет остаться, ему нужно будет подписать новый контракт.

Мбаппе - лучший футболист мира, он не может уйти бесплатно, это невозможно. Он сам говорил, что никогда не уйдет бесплатно, если он передумает сегодня, то это не моя вина. Мы не хотим отпускать бесплатно лучшего игрока в мире, это очевидно", - сказал Аль-Хелаифи.

Ранее Marca утверждала, что мать игрока уже сообщила руководству ПСЖ, что тот не собирается продлевать контракт с клубом. Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Мбаппе стал лучшим бомбардиром, забив 29 мячей.