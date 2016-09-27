Президент ПФЛ следит за игрой "Нефтчи"-"Сумгайыт"

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев прибыл на стадион Əlincə Arena в поселке Масазыр.

Как сообщает Report, руководитель структуры следит за игрой между командами "Нефтчи" и "Сумгайыт" в VI туре Премьер-лиги Азербайджана.

Р.Мусаев следит за игрой вместе с председателем Наблюдательного совета Чингизом Абдуллаевым.

Среди зрителей также председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов, тренер национальной команды Махмуд Гурбанов и главный тренер сборной U21 Яшар Вахабзаде.

На стадион также пришел главный тренер сборной Роберт Просинечки. Он сидит рядом с президентом клуба "Сумгайыт" Кямраном Гулиевым.

Отметим, что пока "Нефтчи" впереди со счетом 1:0.