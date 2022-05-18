Президент ПФЛ: Не только "Карабах" поборется за звание чемпиона в следующем сезоне

"Я считаю, что в следующем сезоне не только "Карабах" будет бороться за звание чемпиона".

"Я считаю, что в следующем сезоне не только "Карабах" будет бороться за звание чемпиона".

Об этом в интервью Report сказал президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев.

59-летний специалист отметил, что на золотые медали будут претендовать как минимум 4-5 команд: "Клуб "Карабах" заслужил звание чемпиона. Тут стоит отдать должное стараниям Гурбана Гурбанова. Пользуясь возможностью, хочу поздравить главного тренера".

Глава ПФЛ отметил, что Гурбан Гурбанов - специалист, достойный титула чемпиона: "Руководство "Карабаха" обеспечивает команду всем необходимым. Профессионализм помог команде добиться успеха. В прошлом сезоне победу завоевал "Нефтчи". Но я думаю, что в следующем сезоне наш чемпионат будет более напряженным и сложным. Потому что растет число амбициозных футбольных команд, к которым можно отнести "Сабах" и "Зиря".

С полным интервью Рамина Мусаева можете ознакомиться по ссылке.