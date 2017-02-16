Президент ПФЛ не пойдет на матч между "Габалой" и "Карабахом"

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев не будет наблюдать с трибуны за матчем между "Габалой" и "Карабахом" в рамках XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом Report сообщил сам Р.Мусаев.

Президент ПФЛ отметил, что в качестве руководителя проводящей чемпионат структуры, для него важны все матчи: "Я отвечаю за все негативы, которые могут произойти на матчах каждого из 8 клубов. Имеются представитель АФФА, главный судья матча. Посещение мною матча не важно".

Заявив, что будет наблюдать за матчем по телевизору, Р.Мусаев пожелал обеим командам успехов: "Как "Габала", так и "Карабах" являются командами, сказавшими свое слово в Европе. Верю, что болельщики увидят интересную игру".

Отметим, что матч, предстоящий 19 февраля на Габалинском городском стадионе, начнется в 17:30.