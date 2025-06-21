О нас

Президент ПФЛ будет вновь прооперирован

Президент ПФЛ будет вновь прооперирован Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхан Самедов, попавший в ДТП на дороге в направлении Ханкенди, будет вновь прооперирован.
Футбол
21 июня 2025 г. 15:58
Президент ПФЛ будет вновь прооперирован

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхан Самедов, попавший в ДТП по дороге в Ханкенди, будет вновь прооперирован.

Об этом Report сказал директор по медиа и маркетингу ПФЛ Сянан Абдуллаев.

По его словам, состояние Самедова в настоящее время оценивается как хорошее: "Врачи сообщают, что все идет нормально. Ожидается, что в ближайшие два месяца будет проведена повторная операция".

Напомним, что инцидент произошел 16 декабря 2023 года на участке дороги Евлах-Агдам-Лачын, проходящем по территории Агдамского района. Водитель автомобиля марки Mercedes Vito, житель города Баку Расим Гафарлы не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате инцидента пострадали 6 человек. Сильнее всех пострадал Эльхан Самедов, которому было сделано несколько операций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке PFL prezidenti yenidən əməliyyat olunacaq

Самое читаемое

В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Трамп: США не имеют отношения к последнему нападению Израиля на Иран
Трамп: США не имеют отношения к последнему нападению Израиля на Иран
15 июня 2025 г. 08:55
AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив
AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив
16 июня 2025 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi