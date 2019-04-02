Президент Немецкого футбольного союза подал в отставку

Президент Немецкого футбольного союза DFB Райнхард Гриндель подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство DPA, отставка 57-летнего Гринделя вызвана скандалом, который разгорелся после публикации в журнале Der Spiegel.

Было отмечено, что спортивный функционер, работая на дочернюю фирму DFB, получал дополнительно 6 тыс. долларов на протяжении 13 месяцев, но эти доходы скрыл.

Кроме того, давление на него оказывалось из-за того, что примерно полтора года назад он получил в подарок "от украинского олигарха" дорогие часы.

Отмечается, что в качестве преемника 57-летнего Гринделя, который проработал в этой должности с 2016 года, СМИ называют вице-президентов DFB Райнера Коха и Райнхарда Раубаля.