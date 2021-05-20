О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент "Нефтчи": Для Лиги Чемпионов будет сформирован сильный состав

Президент "Нефтчи": Для Лиги Чемпионов будет сформирован сильный состав В настоящее время я не думаю о Лиге Чемпионов. Но с завтрашнего дня следует забыть про эйфорию и вновь приняться за работу
Футбол
20 мая 2021 г. 01:15
Президент Нефтчи: Для Лиги Чемпионов будет сформирован сильный состав
Кямран Гулиев

"В настоящее время я не думаю о Лиге Чемпионов. Но с завтрашнего дня следует забыть про эйфорию и вновь приняться за работу".

Как передает Report, об этом президент бакинского "Нефтчи" Кямран Гулиев заявил журналистам на пресс-конференции после победы над агдамским "Карабахом" со счетом 1:0 в матче XXVIII тура Азербайджанской премьер-лиги.

Отвечая на вопрос, усилит ли команда состав к Лиге Чемпионов, Кямран Гулиев ответил, что это возможно:

"Лига Чемпионов – это турнир другого уровня. Постараемся сформировать сильный состав".

Также президент бакинского клуба ответил на вопрос, постарается ли "Нефтчи" стать второй в Азербайджане командой (после "Карабаха"), пробившейся в групповой этап Лиги Чемпионов:

"Все покажет время. Двигаемся вперед постепенно".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin prezidenti: "Çempionlar Liqası üçün güclü heyət formalaşdıracağıq" - MÜSAHİBƏ

Самое важное

СГБ: Сообщения о наличии террористической угрозы на территории Азербайджана необоснованны
СГБ: Сообщения о наличии террористической угрозы на территории Азербайджана необоснованны
19 мая 2021 г. 20:42
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
Шехида Отечественной войны похоронят во второй Аллее почетного захоронения
Шехида Отечественной войны похоронят во второй Аллее почетного захоронения
19 мая 2021 г. 12:40
Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии
Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии
19 мая 2021 г. 11:14
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
19 мая 2021 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
18 мая 2021 г. 16:00
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
18 мая 2021 г. 11:33
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
17 мая 2021 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi