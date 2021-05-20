Президент "Нефтчи": Для Лиги Чемпионов будет сформирован сильный состав

В настоящее время я не думаю о Лиге Чемпионов. Но с завтрашнего дня следует забыть про эйфорию и вновь приняться за работу

"В настоящее время я не думаю о Лиге Чемпионов. Но с завтрашнего дня следует забыть про эйфорию и вновь приняться за работу".

Как передает Report, об этом президент бакинского "Нефтчи" Кямран Гулиев заявил журналистам на пресс-конференции после победы над агдамским "Карабахом" со счетом 1:0 в матче XXVIII тура Азербайджанской премьер-лиги.

Отвечая на вопрос, усилит ли команда состав к Лиге Чемпионов, Кямран Гулиев ответил, что это возможно:

"Лига Чемпионов – это турнир другого уровня. Постараемся сформировать сильный состав".

Также президент бакинского клуба ответил на вопрос, постарается ли "Нефтчи" стать второй в Азербайджане командой (после "Карабаха"), пробившейся в групповой этап Лиги Чемпионов:

"Все покажет время. Двигаемся вперед постепенно".