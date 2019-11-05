Президент "Наполи" закрыл игроков клуба на базе до конца недели

Президент итальянского клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис недоволен результатами команды в последних матчах, которая не может одержать победу уже в трех встречах.

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, в связи с этим Де Лаурентис закрыл команду на базе до конца недели, на время подготовки к двум матчам – с "Зальцбургом" и "Дженоа".

"Это не наказание, а возможность получше узнать друг друга", – сказал президент клуба.

В свою очередь, его решение раскритиковал главный тренер команды Карло Анчелотти.

"Если вы спросите меня, что я думаю, я скажу, что не согласен с решением, принятым клубом. Однако тренер должен оставаться тренером. Это те решения, которые принимает клуб", – отметил Анчелотти.