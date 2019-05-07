​Президент “Наполи” предложил создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ

Президент “Наполи“ Аурелио Де Лаурентис сообщил, что он представит идею нового европейского клубного турнира на заседании Ассоциации европейских клубов, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

“Лига чемпионов и Лига Европы должны быть упразднены. Вместо них должен быть создан турнир для 80 клубов, с первыми семью командами из Италии, Франции, Германии, Англии и Испании и первыми четырьмя из Португалии, Нидерландов, Бельгии, Швеции и остальных. Команды будут разделены на четыре группы по двадцать команд. Я бы назвал это Кубком Европы. Матчи могут проводиться в течение недели (со вторника по четверг), оставляя выходные для национальных лиг“, — сказал Де Лаурентис.