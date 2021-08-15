Президент «Милана» не исключил, что клуб вернется в Суперлигу

Президент итальянского «Милана» Паоло Скарони поделился мнением о будущем Суперлиги.

Президент итальянского «Милана» Паоло Скарони поделился мнением о будущем Суперлиги.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport .

«Мне кажется, что сторонники проекта, в частности «Реал», далеки от того, чтобы сдаться. Кроме того, суд Мадрида защитил их от санкций УЕФА. В данный момент проект отодвинут в сторону. О будущем говорить тяжело, это во многом зависит от позиции УЕФА и болельщиков. Любой проект должен быть согласован», — сказал Скарони.

Суперлига — проект планируемого чемпионата. В апреле 2021 года от руководителей ряда клубов появилось официальное подтверждение создания Суперлиги. Она была учреждена двенадцатью клубами; ожидалось, что к ним присоединятся ещё три. Эти 15 клубов должны были стать постоянными участниками Суперлиги, а ещё пять команд могли ежегодно претендовать на участие в турнире, которое будет зависеть от их достижений в предыдущем сезоне. Флорентино Перес стал первым председателем этого турнира.