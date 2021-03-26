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Президент "Лацио" отстранен от футбола на 7 месяцев

Президент "Лацио" отстранен от футбола на 7 месяцев Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито отстранен от футбольной деятельности на семь месяцев за нарушение протокола по COVID-19
Футбол
26 марта 2021 г. 22:47
Президент Лацио отстранен от футбола на 7 месяцев
Клаудио Лотито

Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито отстранен от футбольной деятельности на семь месяцев за нарушение протокола по COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

Решение о санкциях в отношении Лотито принял 26 марта федеральный суд Италии. Клуб оштрафован на 150 тысяч евро, а два члена медицинского штаба "Лацио" - Иво Пульчини и Фабио Родиа - отстранены от спорта на один год.

В феврале FIGC сообщила, что по итогам расследования были установлены факты нарушений со стороны Лотито и двух членов медицинской бригады Иво Пульчини и Фабио Родиа. "Лацио" обвиняли в том, что осенью 2020 года клуб вовремя не оповестил соответствующие органы о положительных результатах тестов на коронавирус, а также не отстранил от тренировок трех игроков с положительными тестами и не отправил на карантин футболиста с подозрением на COVID-19.

Руководство FIGC в суде требовало дисквалифицировать Лотито на 13 месяцев и 10 дней, врачей команды - на 16 месяцев, а также выписать клубу штраф в 200 тысяч евро.

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Версия на азербайджанском языке "Latsio"nun prezidenti və həkimləri sərt cəzalandı

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