Президент Ла Лиги раскритиковал "Реал" после церемонии "Золотого мяча"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас резко высказался в адрес мадридского "Реала", представители которого бойкотировали церемонию вручения "Золотого мяча".

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас резко высказался в адрес мадридского "Реала", представители которого бойкотировали церемонию вручения "Золотого мяча".

Об этом Report сообщает со ссылкой на L'Equipe.

"Главные ценности этого клуба – быть джентльменом и пожимать руки, даже когда проигрываешь. Я думаю, что "Реал" давно утратил этот менталитет. Им следовало бы поехать на церемонию и не подвергать сомнению прозрачную систему France Football", — заявил Тебас.

Напомним, что "королевский клуб" бойкотировал церемонию вручения "Золотого мяча", которая прошла в парижском театре "Шатле".

Обладателем награды стал полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Он обошел в борьбе за трофей игроков мадридского "Реала" Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора, при чем последний был фаворитом до последнего дня.

За несколько часов до старта церемонии награждения появилась информация, что все новости о победе бразильца – фейк. Таким образом, "Золотой мяч" должен отойти испанцу.

В ответ на это представители "Реала" и, в частности Винисиус, отказались лететь на мероприятие в Париж.