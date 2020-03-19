Президент Ла Лиги: Европейские чемпионаты могут возобновиться в мае

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал, о планах на возобновления чемпионатов в Европе, а также ответил на вопрос о проведении матчей без зрителей, передает Report со ссылкой на Marca.

"Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме. Будут ли проходить матчи без зрителей, зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране.

Лига чемпионов и Лига Европы? Все то же самое, все планируется возобновить одновременно. Мы попытаемся возобновить все турниры, выработать совместное решение для всех. Нельзя решить вопрос только с Испанией", - сказал Тебас.