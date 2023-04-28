Президент Ла Лиги: "Барселоне" будет сложно вернуть Месси

"Барселоне" будет сложно вернуть аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

"Барселоне" будет сложно вернуть аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

Как передает Report со ссылкой на Marca, об этом заявил глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас.

"На данный момент все сложно. Время еще есть, но должны уйти футболисты, сократиться фонд заработной платы. Это необходимо для трансфера Месси.

И еще одна вещь - его зарплата. Существует много переменных. "Барса" не похожа на ПСЖ, у которого есть нефть и деньги вместе с большим зарплатным фондом. Клубу приходится сокращать фонд заработной платы, чтобы иметь возможность подписывать игроков.

Это как в метро - нужно выпустить одних, чтобы другие могли войти. Людям все еще нужно выйти из метро", - цитирует президента Ла Лиги Marca.

В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года. Сообщалось, что игроки "Барсы" поддержали в разговоре с наставником возможное возвращение Месси.