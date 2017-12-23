Президент Королевской испанской федерации футбола отстранен от должности

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Анхель Мария Вильяр лишен должности президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, подобное решение принял Спортивный арбитражный суд Испании.

Ранее А.М.Вильяр был отстранен от работы на посту президента RFEF Высшим спортивным советом Испании (CSD) из-за обвинений в коррупции. Они обвиняются в присвоении 45 млн евро.Также, 67-летний функционер подозревается в подкупе руководителей региональных федераций на средства организации во время выборов руководителя RFEF.

Отметим, что Анхель Вильяр возглавлял RFEF 29 лет, в мае он вновь был переизбран. Вильяр, в качестве старшего вице-президента Совета ФИФА после освобождения от должности Мишеля Платини исполнял обязанности президента УЕФА.