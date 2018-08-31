Президент клуба "Ворскла": Мы встретимся с достаточно трудным соперником - "Карабахом"

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "Мы попали в очень хорошую группу. Нам захотелось показать свою сильную игру командам европейского уровня. Можно сказать, что судьба нам улыбнулась. Мы встретимся с английским и португальским клубами, а также с достаточно трудным соперником - "Карабахом". Надеемся, что на всех европейских матчах будет аншлаг".

Как сообщает Report, об этом в интервью Footballua.tv заявил президент клуба "Ворскла" Роман Черняк, комментируя жеребьевку группового этапа Лиги Европы.

По его словам, самым трудным соперником для команды является английский "Арсенал": "Карабах" и "Спортниг" также являются нелегкими соперниками".

Отметим, что в группе Е Лиги Европы "Карабах" будет бороться с английским "Арсеналом", португальским клубом "Спортинг" и украинским "Ворскла".