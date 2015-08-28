​Президент клуба "Панатинаикос": Это было унизительным поражением

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "Это было унизительным поражением. Несмотря ни на что, мы будем бороться".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью местным СМИ президент греческого клуба "Панатинаикос" Джон Алафоузос.

Президент греческого клуба, ответная встреча которого с "Габалой" на этапе плей-офф Лиги Европы завершилась ничьей (2:2), прокомментировал результаты следующим образом: "У нас нет выбора. Немного придя в себя, мы должны продолжить борьбу. Во время игры были допущены ошибки. Однако я надеюсь на главного тренера и футболистов. Мы должны продолжить борьбу".

Отметим, что по результатам двух игр "Габала" завоевала путевку в групповой этап Лиги Европы - 0:0; 2:2.