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    ​Президент клуба "Панатинаикос": Это было унизительным поражением

    Джон Алафоузос: Мы должны продолжить борьбу

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "Это было унизительным поражением. Несмотря ни на что, мы будем бороться".

    Как сообщает Report, об этом заявил в интервью местным СМИ президент греческого клуба "Панатинаикос" Джон Алафоузос.

    Президент греческого клуба, ответная встреча которого с "Габалой" на этапе плей-офф Лиги Европы завершилась ничьей (2:2), прокомментировал результаты следующим образом: "У нас нет выбора. Немного придя в себя, мы должны продолжить борьбу. Во время игры были допущены ошибки. Однако я надеюсь на главного тренера и футболистов. Мы должны продолжить борьбу".

    Отметим, что по результатам двух игр "Габала" завоевала путевку в групповой этап Лиги Европы - 0:0; 2:2.

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