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    Президент клуба "Нефтчи" подал в отставку

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Профессионального футбольного клуба "Нефтчи" Орхан Гусейнзаде подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, сегодня О.Гусейнзаде обратился с заявлением об отставке к учредителю клуба. Его отставка была принята.

    Футбольный клуб "Нефтчи" желает ему успехов в дальнейшей деятельности.

    Отметим, что Орхан Гусейнзаде также является председателем Комитета клубов АФФА. 

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