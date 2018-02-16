Президент клуба "Нефтчи" подал в отставку

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Профессионального футбольного клуба "Нефтчи" Орхан Гусейнзаде подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, сегодня О.Гусейнзаде обратился с заявлением об отставке к учредителю клуба. Его отставка была принята.
Футбольный клуб "Нефтчи" желает ему успехов в дальнейшей деятельности.
Отметим, что Орхан Гусейнзаде также является председателем Комитета клубов АФФА.
Sport DepartmentАвтор новости
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