Президент клуба "Нефтчи" подал в отставку

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Профессионального футбольного клуба "Нефтчи" Орхан Гусейнзаде подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, сегодня О.Гусейнзаде обратился с заявлением об отставке к учредителю клуба. Его отставка была принята.

Футбольный клуб "Нефтчи" желает ему успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что Орхан Гусейнзаде также является председателем Комитета клубов АФФА.