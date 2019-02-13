Президент клуба коснулся суммы трансфера погибшего при авиакатастрофе футболиста

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент "Кардифф Сити" Мехмет Далман отметил, что клуб занимается сбором информации о трагической гибели нападающего Эмилиано Салы.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, руководитель клуба также коснулся суммы трансфера футболиста.

"Конечно, если мы по контракту обязаны заплатить, мы это сделаем. Мы всегда относимся с уважением к другим клубам. Но сейчас мы всё ещё собираем информацию. Этот процесс продолжается. Когда мы соберём все необходимые данные, я уверен, мы сядем за стол переговоров с "Нантом" и обо всём договоримся. "Нант" отметил, что требует с нас причитающиеся клубу деньги, они инициировали этот процесс. Мы в свою очередь говорим, что не согласны, учитывая трагические обстоятельства. Пока мы не делаем никаких заявлений. Есть ещё много вопросов, на которые предстоит найти ответ. Мы пытаемся это сделать", - сказал Далман.