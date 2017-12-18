Президент клуба "Кешля" назвал имя нового главного тренера

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ На следующей неделе в бакинский клуб "Кешля" назначат нового главного тренера.

Как сообщил Report президент клуба Заур Ахундов, это украинец Юрий Максимов.

По словам З.Ахундова, с 49-летним специалистом до конца сезона будет заключен контракт. Перед новым главным тренером поставят задачу занять одно из высоких мест в Премьер-лиге Азербайджана и, завоевав кубок Азербайджана, получить путевку в Лигу Европы.

Президент клуба отметил, что временно и.о. главного тренера после отставки Заура Сванадзе Рамиз Мамедов вернется к прежней должности и продолжит работу как координатор дублирующего состава: "Рамиз муаллим для нас ценный специалист".

З.Ахундов добавил, что не намерен удерживать тех, кто пожелает покинуть команду в зимний перерыв.