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    Президент клуба "Кешля" назвал имя нового главного тренера

    С 49-летним специалистом до конца года будет заключен контракт

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ На следующей неделе в бакинский клуб "Кешля" назначат нового главного тренера.

    Как сообщил Report президент клуба Заур Ахундов, это украинец Юрий Максимов.

    По словам З.Ахундова, с 49-летним специалистом до конца сезона будет заключен контракт. Перед новым главным тренером поставят задачу занять одно из высоких мест в Премьер-лиге Азербайджана и, завоевав кубок Азербайджана, получить путевку в Лигу Европы.

    Президент клуба отметил, что временно и.о. главного тренера после отставки Заура Сванадзе Рамиз Мамедов вернется к прежней должности и продолжит работу как координатор дублирующего состава: "Рамиз муаллим для нас ценный специалист".

    З.Ахундов добавил, что не намерен удерживать тех, кто пожелает покинуть команду в зимний перерыв. 

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