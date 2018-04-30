Президент клуба "Галатасарай" попал в автомобильную аварию

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Президент турецкого клуба "Галатасарай" Мустафа Дженгиз попал в автомобильную аварию.

Как сообщает Report, М.Дженгиз попал в аварию после домашнего матча его команды с "Бешикташем" 31 тура Суперлиги Турции.

Около 12 часов ночи управляемый его водителем автомобиль столкнулся с автобусом на автобане. В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Сообщается, что состояние президента клуба в норме.

Отметим, что встреча "Галатасарай" - "Бешикташ" завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.