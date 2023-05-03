Президент Казахстана обсудил с главой ФИФА развитие футбола в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял президента ФИФА Джанни Инфантино.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял президента ФИФА Джанни Инфантино.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", в ходе встречи были обсуждены вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта.

"Считаю, что ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане", - сказал Токаев.

По его словам, в Казахстане футболом занимаются более 1 млн человек. В стране работают 17 футбольных центров и 2 академии, в которых проходят подготовку более 7 тыс. детей.

Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.

"Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран", – отметил глава ФИФА.

Отметим, что Инфантино побывал в Таджикистане, а 4-5 мая посетит Кыргызстан.