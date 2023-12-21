О нас

Президент "Карабаха": В футболистах мы увидели солдатский победный дух

Президент "Карабаха": В футболистах мы увидели солдатский победный дух Президент "Карабаха" Таир Гёзяль ответил на вопросы журналистов после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди, в котором агдамкий клуб одержал победу над MOİK со счетом 1:0.
Футбол
21 декабря 2023 г. 20:41
Президент Карабаха: В футболистах мы увидели солдатский победный дух

Президент "Карабаха" Таир Гёзяль ответил на вопросы журналистов после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди, в котором агдамкий клуб одержал победу над MOİK со счетом 1:0.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, функционер поделился своими впечатлениями о матче.

"MOİK выступил великолепно. Мы увидели победный дух солдат в футболистах. Я горжусь ими. Скажу как президент "Карабаха", поверьте, я бы не расстроился, если бы победил MOİK".

- Вы здесь со вчерашнего дня. Также побывали в Шуше и Ханкенди. Каково ваше впечатление?

- Я приезжаю сюда впервые. Раньше я ездил с клубом в Агдам. Однако я прогулялся по этим местам и пережил необычные эмоции. Тут очень красиво. Хотелось бы посетить каждый уголок Карабаха.

- Вы думаете о том, чтобы пригласить сюда европейские клубы?

- Господин президент перед матчем сообщил приятную новость о том, что в скором времени будет построен стадион “Имарет”. Надеюсь, мы будем принимать здесь европейские команды.

С полным текстом можете ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın prezidenti: "Əsgərlərin qələbə ruhunu futbolçularda gördük"

Самое важное

Президент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
Президент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
21 декабря 2023 г. 16:05
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе Карабах - это Армения, и точка, мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
21 декабря 2023 г. 14:50
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча Карабах - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча "Карабах" - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
21 декабря 2023 г. 14:14
Президент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
ФотоПрезидент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
21 декабря 2023 г. 13:23
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
21 декабря 2023 г. 10:34
Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс Святыня Чинар в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
20 декабря 2023 г. 18:12
Президент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
20 декабря 2023 г. 18:10
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
20 декабря 2023 г. 15:58
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
20 декабря 2023 г. 13:49
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
20 декабря 2023 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi