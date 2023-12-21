Президент "Карабаха": В футболистах мы увидели солдатский победный дух

Президент "Карабаха" Таир Гёзяль ответил на вопросы журналистов после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди, в котором агдамкий клуб одержал победу над MOİK со счетом 1:0.

Президент "Карабаха" Таир Гёзяль ответил на вопросы журналистов после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди, в котором агдамкий клуб одержал победу над MOİK со счетом 1:0.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, функционер поделился своими впечатлениями о матче.

"MOİK выступил великолепно. Мы увидели победный дух солдат в футболистах. Я горжусь ими. Скажу как президент "Карабаха", поверьте, я бы не расстроился, если бы победил MOİK".

- Вы здесь со вчерашнего дня. Также побывали в Шуше и Ханкенди. Каково ваше впечатление?

- Я приезжаю сюда впервые. Раньше я ездил с клубом в Агдам. Однако я прогулялся по этим местам и пережил необычные эмоции. Тут очень красиво. Хотелось бы посетить каждый уголок Карабаха.

- Вы думаете о том, чтобы пригласить сюда европейские клубы?

- Господин президент перед матчем сообщил приятную новость о том, что в скором времени будет построен стадион “Имарет”. Надеюсь, мы будем принимать здесь европейские команды.

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