Президент "Карабаха": В Чехию отправимся за победой

"Интересная и красивая получилась игра. Мы доминировали на протяжение всего матча".

"Интересная и красивая получилась игра. Мы доминировали на протяжение всего матча".

Как сообщает Report, об этом заявил президент "Карабаха" Тахир Гезал после первой игры плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, где в Баку они сыграли вничью с чешской командой "Виктория" (Пльзень).

"На стадионе была фантастическая поддержка. Уже стало традицией проходить в следующий раунд на выезде (улыбается). Надеюсь, продолжим ее. В первой игре соперники друг друга изучали. Хотя соперник довольно силен. Но мы верим в свои силы и отправимся в Чехию за победой", - подчеркнул Т.Гезал.