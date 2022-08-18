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Президент "Карабаха": В Чехию отправимся за победой

Президент "Карабаха": В Чехию отправимся за победой "Интересная и красивая получилась игра. Мы доминировали на протяжение всего матча".
Футбол
18 августа 2022 г. 00:07
Президент Карабаха: В Чехию отправимся за победой

"Интересная и красивая получилась игра. Мы доминировали на протяжение всего матча".

Как сообщает Report, об этом заявил президент "Карабаха" Тахир Гезал после первой игры плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, где в Баку они сыграли вничью с чешской командой "Виктория" (Пльзень).

"На стадионе была фантастическая поддержка. Уже стало традицией проходить в следующий раунд на выезде (улыбается). Надеюсь, продолжим ее. В первой игре соперники друг друга изучали. Хотя соперник довольно силен. Но мы верим в свои силы и отправимся в Чехию за победой", - подчеркнул Т.Гезал.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın prezidenti: "Çexiyaya qələbə üçün gedəcəyik"

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