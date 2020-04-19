​Президент итальянского клуба заразился коронавирусом

Президент "Брешии" Массимо Челлино заболел в результате заражения коронавирусом.

Об этом Report передает со ссылкой на издание La Repubblica.

"Несколько дней я был в Кальяри. До этого оставался на карантине в Брешии на протяжении трёх недель. Я отправился в больницу и сдал несколько анализов. СМИ узнали, что у моей дочери был вирус, а у моего сына – нет. Я тот, у кого это происходит сейчас. У меня были симптомы, я чувствовал чрезмерную усталость и боль в костях", — приводит слова Челлино издание.