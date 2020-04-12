​Президент итальянского клуба заболел коронавирусом

55-летний президент итальянского "Порденоне", выступающего в итальянской Серии В, Мауро Ловиса заболел в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Учитывая волну сообщений в СМИ, что я заразился COVID-19, хочу официально заявить: да, я тоже борюсь с этим проклятым вирусом и чувствую себя хорошо, но еще не вылечился до конца. На следующей неделе я сдам новый анализ с надеждой, что этот неприятный период будет завершен", - приводит слова Ловисы официальный сайт "Порденоне".

"Порденоне" в текущем сезоне до приостановки чемпионата из-за коронавируса набрал 45 очков в 28 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии В.

По состоянию на 11 апреля Италия занимает третье место в мире по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом - более 150 тыс. случаев, из них 20 тыс. - смертельные.