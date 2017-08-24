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    Президент Ильхам Алиев выделил клубу "Карабах" 2 миллиона манатов

    Глава государства подписал распоряжение в связи с выходом футбольного клуба Карабах в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В связи с выходом футбольного клуба "Карабах" в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 24 августа подписал распоряжение.

    Как сообщает Report, отмечается, что выход футбольного клуба "Карабах" впервые в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА является исторической победой азербайджанского футбола.

    Учитывая достойное представление клубом Азербайджана, а также его заслуги в развитии и прогрессе футбола в стране из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики футбольному клубу "Карабах" выделено 2 миллиона манатов.

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