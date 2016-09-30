Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане придается большое значение развитию футбола

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане придается большое значение развитию футбола. С этой целью в нашей стране построены новые стадионы, подготовлены специальные программы развития для детей. Надеюсь, что условия, созданные для детей и молодежи, через несколько лет принесут хорошие результаты".

Как сообщает Report, об этом 30 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил во время встречи с делегацией во главе с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чеферином.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что программа визита делегации в Азербайджан является насыщенной, и предстоят многочисленные мероприятия, выразил надежду, что визит гостей в нашу столицу будет интересным. Глава государства поздравил Александра Чеферина с избранием президентом УЕФА и отметил значение его визита в Азербайджан спустя короткое время после избрания на этот пост.

Президент УЕФА Александр Чеферин заметил, что впервые находится в нашей стране, программа визита достаточно насыщена, добавил, что он наблюдал за матчем "Габала" - "Майнц" в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА, и игра была интересной.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, Александр Чеферин подчеркнул, что Ассоциация футбольных федераций Азербайджана проводит большую работу, с которой он обстоятельно ознакомился. Он отметил, что в его стране – Словении работа, проводимая в области футбола, постепенно дает результаты, для этого необходимо работать с молодежью и детьми. Президент УЕФА выразил удовлетворение организационной работой в Азербайджане, сказал, что инфраструктура является совершенной и находится на высоком уровне.

Глава государства, коснувшись вчерашнего матча "Габала" - "Майнц", проведенного в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА, подчеркнул, что футбольный клуб "Габала", хотя и является молодой командой, тем не менее, получила путевку в групповой этап Лиги Европы, и расценил это как большой успех.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

В заключение была сделана фотография на память.