Президент и вице-президент ПФЛ будут прооперированы

Президент и вице-президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), пострадавшие в результате ДТП, будут прооперированы.

Президент и вице-президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), пострадавшие в результате ДТП, будут прооперированы.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный врач Liv Bona Dea Hospital Джабир Гюльмалиев.

По его словам, состояние президента ПФЛ Эльхана Самедова и вице-президента Аслана Шахгелдиева по сравнению с другими пострадавшими критично.

"У Самедова - открытый перелом со смещением фрагмента одной трети правой голени, а у Шахгелдиева перелом позвонка", - сказал он.

Врач отметил, что остальным пациентам уже оказана медицинская помощь: "Их состояние оценивается как стабильное".