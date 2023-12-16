Президент и вице-президент ПФЛ будут прооперированы

Президент и вице-президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), пострадавшие в результате ДТП, будут прооперированы.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный врач Liv Bona Dea Hospital Джабир Гюльмалиев.
По его словам, состояние президента ПФЛ Эльхана Самедова и вице-президента Аслана Шахгелдиева по сравнению с другими пострадавшими критично.
"У Самедова - открытый перелом со смещением фрагмента одной трети правой голени, а у Шахгелдиева перелом позвонка", - сказал он.
Врач отметил, что остальным пациентам уже оказана медицинская помощь: "Их состояние оценивается как стабильное".