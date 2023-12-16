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Президент и вице-президент ПФЛ будут прооперированы

Президент и вице-президент ПФЛ будут прооперированы Президент и вице-президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), пострадавшие в результате ДТП, будут прооперированы.
Футбол
16 декабря 2023 г. 16:23
Президент и вице-президент ПФЛ будут прооперированы

Президент и вице-президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), пострадавшие в результате ДТП, будут прооперированы.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный врач Liv Bona Dea Hospital Джабир Гюльмалиев.

По его словам, состояние президента ПФЛ Эльхана Самедова и вице-президента Аслана Шахгелдиева по сравнению с другими пострадавшими критично.

"У Самедова - открытый перелом со смещением фрагмента одной трети правой голени, а у Шахгелдиева перелом позвонка", - сказал он.

Врач отметил, что остальным пациентам уже оказана медицинская помощь: "Их состояние оценивается как стабильное".

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Версия на азербайджанском языке PFL prezidenti və vitse-prezidenti əməliyyat olunacaq

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