Президент и генсек Федерации футбола Казахстана подали в отставку

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Федерации футбола Казахстана (ФФК) Сеильда Байшаков подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Казахстана, на заседании Исполнительного комитета структуры Байшаков заявил, что покидает пост по собственному желанию.

Вопрос будет рассмотрен на внеочередной конференции ФФК 10 февраля.

На заседании Исполнительного комитета также в связи с семейным положением Каныш Аубакиров подал в отставку с постов I вице-президента и генсека.

На его место назначен Айтхожин Азамат. В связи с этим Азамат освобожден с должности вице-президента.

Отметим, что ранее Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана.