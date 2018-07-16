Президент Хорватии стала популярнее капитана сборной своей страны по футболу

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Во время финального матча ЧМ-2018 президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в интернете стала популярнее капитана сборной своей страны Лука Модрича.

Как передает Report, об этом директор Mediatoolkit Томислав Грубишич написал на личной странице в facebook. Он отметил, что имя главы государства упоминалось на 25% чаще имени полузащитника сборной, признанного лучшим игроком чемпионата.

"Вчера Хорватию упоминали на 30% чаще, чем после полуфиналов. Это огромные цифры, которых никогда ранее в истории Хорватии не было.

Но есть интересный вопрос – не украла ли шоу наш президент? Если посмотреть на цифры, то она упоминалась примерно на 25% чаще, чем Модрич.

Интересно и то, что более 80% новостей были очень позитивными (упоминания о зонтике тоже внесли свой вклад)", — написал Грубишич

Отметим, что проиграв в финале сборной Франции со счетом 2:4, сборная Хорватии впервые в истории завоевала серебряную медаль мундиаля.