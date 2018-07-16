Президент Хорватии опубликовала фото сборной из раздевалки

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович после финала чемпионата мира по футболу опубликовала фотографию национальной команды из раздевалки, передает Report.

«Браво, огонь, вы сражались как львы и написали историю! Мы гордимся вами», — написала Грабар-Китарович.

Напомним, в финале мирового первенства сборная Хорватии потерпела поражение от Франции. Матч прошёл в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счётом 4:2.

Лучшим игроком турнира был признан хорватский полузащитник Лука Модрич.