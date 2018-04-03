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    Президент греческого клуба по-своему наказал футболистов

    Он оштрафовал и досрочно отправил ряд игроков в отпуск

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Владелец греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Эвангелос Маринакис оштрафовал команду на 400 тыс. евро и отправил часть игроков в отпуск, не дожидаясь конца сезона.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство France Presse, недовольный результатами команды Маринакис отметил, что мало кто из первой команды доиграет сезон, а отправленных досрочно в отпуск заменят игроки молодёжного состава.

    Напомним, что "Олимпиакос" является действующим чемпионом Греции. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками за четыре тура до конца чемпионата.

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