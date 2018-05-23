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    Президент Ганы обвинил главу футбольной ассоциации страны в мошенничестве

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо отдал приказ арестовать главу футбольной ассоциации страны Квеси Найантакии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Найантакии обвинен в мошенничестве. 

    В Гане готовится к выходу документальный фильм о коррупции в футболе, и в нём есть кадры, на которых Найантакии в ходе переговоров с бизнесменом предлагает ему заплатить в обмен на предоставление доступа к президенту страны и другому высокопоставленному чиновнику.

    Отметим, что возглавляющий Футбольную федерацию Ганы с 2005 года К.Найантакии является членом Совета ФИФА. 

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