Президент Ганы обвинил главу футбольной ассоциации страны в мошенничестве

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо отдал приказ арестовать главу футбольной ассоциации страны Квеси Найантакии.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Найантакии обвинен в мошенничестве.

В Гане готовится к выходу документальный фильм о коррупции в футболе, и в нём есть кадры, на которых Найантакии в ходе переговоров с бизнесменом предлагает ему заплатить в обмен на предоставление доступа к президенту страны и другому высокопоставленному чиновнику.

Отметим, что возглавляющий Футбольную федерацию Ганы с 2005 года К.Найантакии является членом Совета ФИФА.