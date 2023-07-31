Президент "Галатасарая": В Карабахе пройдет футбольный матч или соревнование с участием тюркских стран

В ближайшее время в Карабахе состоится футбольный матч или соревнование, в котором примут участие команды из тюркских стран.

В ближайшее время в Карабахе состоится футбольный матч или соревнование, в котором примут участие команды из тюркских стран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент турецкого "Галатасарая" Дурсун Озбек на церемонии подписания спонсорского соглашения с SOCAR.

Функционер отметил, что поддержка клуба очень важной компанией, ставшей мировым брендом Азербайджана на пути к достижению больших целей в Европе, очень ценна: "Я также благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что они внимательно следят за процессом. Это сотрудничество между крупнейшим брендом Турции "Галатасарай" и SOCAR принесет большой вклад".

Д.Озбек выразил уверенность в том, что этот проект станет первым шагом долгосрочного сотрудничества.

Отметим, что согласно договоренности, "Галатасарай" в сезоне 2023/2024 будет выступать во всех официальных клубных турнирах под флагом УЕФА (включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций) в форме с надписью SOCAR на груди. SOCAR также получила право использовать в СМИ фразу ”Энергетический спонсор футбольной команды "Галатасарай".