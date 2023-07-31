Президент "Галатасарая": Было бы хорошо провести Суперкубок Турции в Баку

"Продолжим контакты с уполномоченными структурами для проведения Суперкубка Турции в Баку".

"Продолжим контакты с уполномоченными структурами для проведения Суперкубка Турции в Баку".

Как передает Report, об этом президент турецкого клуба "Галатасарай" Дурсун Озбек сказал на подписании спонсорского договора с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR).

Руководитель клуба признался в желании провести решающую встречу с давним соперником "Фенербахче" в Баку: "Было бы хорошо провести Суперкубок Турции в Баку. Интерес и любовь к "Галатасараю" в Азербайджане иные, чем в Турции. Мы видели это во время пребывания в Баку. Надеюсь, что эта игра пройдет в Баку, но окончательное решение, разумеется, примет Федерация футбола Турции".

Суперкубок Турции запланирован на январь 2024 года.