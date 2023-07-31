О нас

Президент "Галатасарая": Было бы хорошо провести Суперкубок Турции в Баку

Президент "Галатасарая": Было бы хорошо провести Суперкубок Турции в Баку "Продолжим контакты с уполномоченными структурами для проведения Суперкубка Турции в Баку".
Футбол
31 июля 2023 г. 15:15
Президент Галатасарая: Было бы хорошо провести Суперкубок Турции в Баку

"Продолжим контакты с уполномоченными структурами для проведения Суперкубка Турции в Баку".

Как передает Report, об этом президент турецкого клуба "Галатасарай" Дурсун Озбек сказал на подписании спонсорского договора с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR).

Руководитель клуба признался в желании провести решающую встречу с давним соперником "Фенербахче" в Баку: "Было бы хорошо провести Суперкубок Турции в Баку. Интерес и любовь к "Галатасараю" в Азербайджане иные, чем в Турции. Мы видели это во время пребывания в Баку. Надеюсь, что эта игра пройдет в Баку, но окончательное решение, разумеется, примет Федерация футбола Турции".

Суперкубок Турции запланирован на январь 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Qalatasaray”ın prezidenti: “Superkubokun Bakıya salınması üçün təmaslarımızı davam etdirəcəyik”

Самое важное

Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
31 июля 2023 г. 14:05
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
31 июля 2023 г. 12:52
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с гуманитарной ситуацией и блокадой, являются политической манипуляцией
Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией
30 июля 2023 г. 18:42
Президент: присутствие ВС Армении на территории Азербайджана является источником военной напряженности в регионе
Президент: присутствие ВС Армении на территории Азербайджана является источником военной напряженности в регионе
30 июля 2023 г. 18:36
Азербайджан продолжит привлекать к ответственности лиц, совершивших военные преступления
Азербайджан продолжит привлекать к ответственности лиц, совершивших военные преступления
30 июля 2023 г. 14:22
Задержан один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали
Задержан один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали
29 июля 2023 г. 17:31
Выполнены испытательные полеты самолета Лачын
ФотоВыполнены испытательные полеты самолета "Лачын"
29 июля 2023 г. 13:25
Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться Лачын
Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться "Лачын"
29 июля 2023 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi