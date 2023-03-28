Президент "Галатасарая" поблагодарил Азербайджан

Президент турецкого "Галатасарая" Дурсун Озбек поблагодарил Азербайджан после благотворительного матча, который они сыграли с "Карабахом" в Баку.

Президент турецкого "Галатасарая" Дурсун Озбек поблагодарил Азербайджан после благотворительного матча, который они сыграли с "Карабахом" в Баку.

Как сообщает Report, об этом он поделился в Twitter-аккаунте клуба.

"Проведенный нами товарищеский матч с командой братской страны "Карабахом", прибыль от которого была передана нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, очень порадовал нас. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева оказали нам честь посещением матча, организованного на Бакинском олимпийском стадионе. Еще раз благодарен азербайджанскому народу за теплый прием", - говорится в публикации.

Отметим, что встреча завершилась победой "Галатасарая" со счетом 2:1.