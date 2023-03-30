Президент "Галатасарая": игрой в Баку мы показали еще один пример нашего братства

В минувшие выходные мы сыграли товарищеский матч в Баку. Этим матчем мы показали еще один пример турецко-азербайджанского братства.
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Функционер отметил, что им в Азербайджане было уделено особое внимание.
"Передаю приветствия моим азербайджанским братьям, главе государства Ильхаму Алиеву и президенту "Карабаха" Таиру Гёзалу. Они встретили нас очень хорошо", - сказал Д.Озбек.
Отметим, что все средства, вырученные от игры, завершившейся победой "Галатасарая" со счетом 2:1, будут направлены на оказание помощи пострадавшим от землетрясений 6 февраля в Турции.