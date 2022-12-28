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Президент "Габалы": Опыт ПФЛ позволяет организовать хорошие матчи Суперкубка

Президент "Габалы": Опыт ПФЛ позволяет организовать хорошие матчи Суперкубка Опыт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) позволяет организовать хорошие матчи Суперкубка.
Футбол
28 декабря 2022 г. 16:30
Президент Габалы: Опыт ПФЛ позволяет организовать хорошие матчи Суперкубка

Опыт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) позволяет организовать хорошие матчи Суперкубка.

Об этом в интервью Report сказал президент клуба "Габала" Фариз Наджафов, комментируя возможное восстановление Суперкубка Азербайджана.

44-летний функционер считает, что проведение матча Суперкубка требует серьезной работы: "Ни для кого не секрет, что матч Суперкубка - это не обычный футбольный матч. Эта встреча должна собрать достаточно болельщиков, необходимо провести маркетинговую работу".

Напомним, ранее президент ПФЛ Эльхан Самедов заявил Report, что не исключает восстановления Суперкубка Азербайджана до конца сезона.

С полным текстом интервью Фариза Наджафова можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке “Qəbələ”nin prezidenti: “PFL-in təcrübəsi yaxşı Superkubok oyunu təşkil etməyə imkan verir”

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